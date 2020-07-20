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Спорт / Соревнования

1 августа в Псковской области пройдет чемпионат по вейкборду

20 июля 2020 года, 20:06

Чемпионат Псковской области по вейкборду пройдёт 1 августа, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на основателя псковского вейк-парка Павла Герасенкова. Соревнования состоятся под эгидой Федерации воднолыжного спорта Псковской области. Участие в них примут семь категорий спортсменов.

1 августа в Псковской области пройдет чемпионат по вейкборду

Фото со страницы псковского вейк-парка в соцсети «ВКонтакте»
По словам Павла Герасенкова, 23 спортсмена уже зарегистрировались для участия в чемпионате. В 2019 году в чемпионате приняли участие 50 спортсменов из разных регионов РФ. «Мы ждем отмены ограничений из-за коронавируса и разрешения на проведение соревнований», - отметил Павел Герасенков.

19 июля псковский вейк-парк отметил шесть лет со дня создания. Павел Герасенков рассказал, что первоначально он был закрытым клубом, но теперь открыт для всех.

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