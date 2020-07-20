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Общество

В Гдове по международному проекту отремонтируют музей

20 июля 2020 года, 19:44

В Гдовском районе началась реализация международного проекта «Зеленые башни» («Green Towers») программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В рамках проекта будет проведен капитальный ремонт второго этажа здания Гдовского краеведческого музея. В нем появится выставочный зал и «зеленый класс», оснащенный мультимедийной техникой. Там можно будет проводить открытые уроки по физике, биологии и географии для школьников, а также лекции для взрослых.

Также в рамках проекта в российских приграничных муниципалитетах Гдов и Кингисепп, и в латвийских Руйиена и Цессис будут организованы экологические площадки, связанные между собой онлайн. В Гдовском районе такая площадка установлена на берегу Чудского озера, в деревне Береговая Луневщина. Сейчас для нее закупают оборудование: широкоформатную камеру наблюдения и солнечные батареи. Территория вокруг площадки будет благоустроена.

Стоимость проекта, реализуемого в Гдовском районе - 12 млн рублей, из которых 1,2 млн - средства муниципалитета. Ремонт музея и оснащение всех площадок планируется завершить осенью текущего года.

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