Задержана лже-целительница, снявшая «порчу» с великолучанки за 28 тысяч рублей

Задержана лже-целительница, которая обманула пожилую великолучанку на 28 тысяч рублей. Ею оказалась 34-летняя безработная ранее судимая за кражу жительница Куньинского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 июля в дом к 86-летней великолучанке пришла неизвестная, которая сказала пенсионерке, что на неё наведена порча. За снятие проклятья «целительница» получила 28 тыс. рублей.

Задержанная дала признательные показания, часть похищенных денег у неё изъяли. Расследование продолжается.