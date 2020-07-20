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Происшествия / Преступление

Задержана лже-целительница, снявшая «порчу» с великолучанки за 28 тысяч рублей

20 июля 2020 года, 18:07

Задержана лже-целительница, которая обманула пожилую великолучанку на 28 тысяч рублей. Ею оказалась 34-летняя безработная ранее судимая за кражу жительница Куньинского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 июля в дом к 86-летней великолучанке пришла неизвестная, которая сказала пенсионерке, что на неё наведена порча. За снятие проклятья «целительница» получила 28 тыс. рублей.

Задержанная дала признательные показания, часть похищенных денег у неё изъяли. Расследование продолжается.

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