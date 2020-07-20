Раньше срока могут быть сданы два новых детсада в Великих Луках

Два новых детских сада в Великих Луках могут быть сданы раньше предусмотренных контрактами сроков. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов после посещения стройплощадок 20 июля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Фото газеты «Великолукская правда. Новости»
Так, в детском саду на улице Заслонова сейчас идут работы на кровле, там осталось провести отделку. На стройке задействованы 30 человек.
В детском саду на улице Дружбы уже закончили кладку, на 90% выполнили внутреннюю черновую отделку. Рабочие, которых порядка 40, проводят коммуникации, укладывают полы, утепляют фасады, монтируют входную группу. Параллельно со стройплощадки вывозят мусор, также началась доставка песка для проведения благоустройства.
Фото газеты «Великолукская правда. Новости».
«Мы видим небольшое сокращение по темпам работ на улице Заслонова. Я думаю, что подрядчик их ускорит, чтобы завершить к концу августа, хотя по срокам у него ноябрь», - прокомментировал Сергей Грахов.
Детский сад на улице Дружбы тоже должны сдать к ноябрю, однако, Сергей Грахов не исключает, что подрядчик ускорит темпы работ и завершит их раньше.