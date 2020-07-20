Раньше срока могут быть сданы два новых детсада в Великих Луках

Два новых детских сада в Великих Луках могут быть сданы раньше предусмотренных контрактами сроков. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов после посещения стройплощадок 20 июля, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Так, в детском саду на улице Заслонова сейчас идут работы на кровле, там осталось провести отделку. На стройке задействованы 30 человек.

В детском саду на улице Дружбы уже закончили кладку, на 90% выполнили внутреннюю черновую отделку. Рабочие, которых порядка 40, проводят коммуникации, укладывают полы, утепляют фасады, монтируют входную группу. Параллельно со стройплощадки вывозят мусор, также началась доставка песка для проведения благоустройства.