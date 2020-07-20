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Происшествия / Преступление

Гражданина Нидерландов задержали в Себежском районе за незаконное пересечение границы

20 июля 2020 года, 16:49

Гражданина Нидерландов задержали в Себежском районе за незаконное пересечение границы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

37-летнего иностранца задержали в районе населенного пункта Бурачки. Он следовал из Латвии в Россию вдоль железнодорожного полотна в обход пункта пропуска. Задержанный пояснил, что направлялся в Россию в поисках лучших условий жизни.

Мужчина знал, что въезд в Россию за совершение аналогичного преступления в 2011 году. Тогда его привлекли к уголовной ответственности, а после отбывания наказания его выдворили из России с запретом на въезд.

Теперь снова решается вопрос о привлечении иностранца к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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