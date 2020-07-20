Молебен состоится на родине княгини Ольги в псковской деревне Выбуты 23 июля

На родине Святой равноапостольной княгини Ольги в деревне Выбуты Псковского района 23 июля состоится водосвятный молебен. Он начнётся в 12:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе властей Пскова.

Для всех, кто желает посетить молебен, будет организован бесплатный автобус. Он отправится в 11:00 из Пскова от Центра семьи на площади Ленина. В 15:00 автобус прибудет обратно в Псков.

Мероприятия в честь Дня княгини Ольги также пройдут в Пскове 24 июля.

В 8:00 во всех храмах Пскова состоится божественная литургия, в 10:00 — крестный ход от православных храмов Пскова на Вечевую площадь. В 12:00 молебен будет на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора.