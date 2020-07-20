Псковские предприятия будут продвигать свою продукцию в регионах СЗФО

Предприятия Псковской области будут продвигать свою продукцию в регионах Северо-Западного федерального округа. Это стало возможным благодаря проекту по продвижению продукции местных производителей, инициатором которого стал региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

В целом по Северо-Западному федеральному округу участниками программы стали более 80 предприятий из 8 регионов СЗФО, в том числе порядка 20 производителей из Псковской области.

Проект реализуется в рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Псковской областью и регионами Северо-Запада. В его рамках потребители смогут познакомиться с продукцией из соседних регионов, а предприниматели — найти новые рынки сбыта, привлечь новых клиентов.