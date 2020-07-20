Шествие «Бессмертного полка» переносится на 2021 год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, пишет ТАСС.
Владимир Путин отметил, что считает правильным решение организаторов о переносе шествия на год. «Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», - сказал он. При этом глава государства подчеркнул, что в 2021-м «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».
Фото Андрея Степанова
Однако, по его словам, специалисты не советуют проводить столь массовую акцию в июле.
Шествие «Бессмертного полка» традиционно проходится во время парада 9 мая во всех городах России. В связи с тем, что в этом году из-за пандемии коронавируса все торжества в честь Дня Победы были перенесены, 9 мая шествие не состоялось. По предложению главы государства, его должны были организовать 26 июля, в День военно-морского флота. Как отметил Владимир Путин, специалисты, с которыми он проводил консультации, очень настоятельно рекомендовали не проводить в июле настолько массовых мероприятий.
«Я до последнего консультировался со специалистами, с учеными, свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь», - добавил президент.