Шествие «Бессмертного полка» переносится на 2021 год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, пишет ТАСС.

Владимир Путин отметил, что считает правильным решение организаторов о переносе шествия на год. «Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», - сказал он. При этом глава государства подчеркнул, что в 2021-м «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».