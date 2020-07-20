В 106 кампаниях будет участвовать ЛДПР на сентябрьских выборах в Псковской области

В 106 избирательных кампаниях будет участвовать региональное отделение ЛДПР в сентябре в Псковской области. Об этом сообщил лидер отделения Артём Васильев в эфире ПАИ-live 20 июля.
Он отметил, что в районных собраниях в регионе уже работают 44 депутата от ЛДПР, на сентябрьских выборах стоит задача сохранить или приумножить количество мандатов.
Также партия возлагает надежды на своего кандидата на пост главы Себежского района Алексея Харлашина. «5 лет назад он занял второе место, в этом году будем делать упор: человека там знают, предвыборную кампанию нужно проработать», - сказал Артём Васильев.
Он также проанализировал результаты выборов главы Печорского района, где победу одержал кандидат от «Единой России» Сергей Тарасик. «Сложно контролировать районы: есть где-то координаторы сильнее, где-то слабее, где-то сложно работать», - сказал лидер регионального отделения партии.
По его словам, в Печорском районе партии сложно найти активистов, поэтому на выборы шел незнакомый человек, который занимается молодежной организацией. Он проводил встречи с избирателями, но на них приходило небольшое количество жителей. «Они спрашивали про коронавирус, не про политику, жаловались на закрытые границы, они переключились на бытовые проблемы, что показала явка — она была невысокая», - сказал Артём Васильев. Он также сделал вывод, что люди не доверяют молодым кандидатам.
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