В 106 кампаниях будет участвовать ЛДПР на сентябрьских выборах в Псковской области

В 106 избирательных кампаниях будет участвовать региональное отделение ЛДПР в сентябре в Псковской области. Об этом сообщил лидер отделения Артём Васильев в эфире ПАИ-live 20 июля.

Он отметил, что в районных собраниях в регионе уже работают 44 депутата от ЛДПР, на сентябрьских выборах стоит задача сохранить или приумножить количество мандатов.

Также партия возлагает надежды на своего кандидата на пост главы Себежского района Алексея Харлашина. «5 лет назад он занял второе место, в этом году будем делать упор: человека там знают, предвыборную кампанию нужно проработать», - сказал Артём Васильев.