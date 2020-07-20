Михаил Ведерников встретился с призёрами Олимпиады-80

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с призёрами 22-х Олимпийских игр 1980-го года, с заслуженными спортсменками по академической гребле. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что на Олимпиаде-80 странна завоевала 195 медалей и заняла первое место в общемедальном зачёте. «Это важное событие в истории страны и спорта, хороший пример для наших молодых спортсменов, которые занимаются греблей, - сказал губернатор. - Вы, конечно, являетесь героями для всех нас, людьми, на которых нужно равняться». Он вручил псковским олимпийцам памятные подарки.

Участники встречи посмотрели документальный фильм об Олимпийских играх 1980 года, а потом спортсменки поделились воспоминаниями о соревнованиях, показали свои олимпийские медали, рассказали, что подготовка к играм проходила иногда в экстремальных условиях и длилась 4 года.

Президент Олимпийского совета Псковской области, призер Олимпиады-80 Светлана Семенова отметила, что сейчас среди псковских гребцов много перспективных спортсменов. «Мы готовы делиться своими знаниями. Часто встречаемся с учащимися. В беседах стараемся, чтобы от нас шла дополнительная мотивация, энергетика», — подчеркнула она.

«У нашей гребной базы богатейшая история, но работают они, к сожалению, в спартанских условиях», — сказал Михаил Ведерников, но обратил внимание, что в последнее время принимаются меры по обновлению материально-технической базы школы: в прошлом году она получила 18 новых лодок, поступление ожидается и в этом году. Сейчас в зале школы гребли идёт ремонт, после которого там появятся новые тренажёры.

Михаил Ведерников также проинформировал спортсменок, что с новым руководством Псковского облсовпрофа достигнута договорённость о приведении в порядок здания гребной базы. Ремонты начнутся в следующем году.

Губернатор отметил высокий профессионализм тренерского состава школы. «Вижу, что и у ребят глаза горят. Если будут хорошие лодки, оборудование, условия для занятий, то будут хорошие результаты», — сказал он.

Олимпиада-80 проходила с 19 июля по 3 августа 1980 года. Соревнования, который впервые проходили на территории стран Восточной Европы, принимал СССР.