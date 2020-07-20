Почти две трети всех заболевших коронавирусом в Псковской области уже выздоровели. Всего вылечены 2 тыс. 96 человек, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе. За минувшие сутки были выписаны 38 человек.

19 июля были подтверждены 16 новых случаев коронавируса, всего же в регионе с начала пандемии заразились 3 тыс. 437 человек.

В Пскове заболели 1 тыс. 36 человек, в Великих Луках — 689. Среди районов Псковской области больше всего случаев коронавируса были выявлены в Псковском (279) и Островском (247).

Умерли 45 заболевших. В регионе провели 58 тыс. 15 исследований на коронавирус.