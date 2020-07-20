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Культура / Наследие

Подготовлен проект благоустройства территории у памятника дружине Александра Невского на Соколихе

20 июля 2020 года, 10:36

Подготовлен проект благоустройства территории у памятника дружине Александра Невского на горе Соколихе в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили администрации Псковского района.

Подготовлен проект благоустройства территории у памятника дружине Александра Невского на Соколихе

Жителей муниципалитета призывают подключиться к обсуждению проекта. Замечания и предложения следует отправлять в администрацию Псковского района по электронной почте  pskovrajon@reg60.ru

Подготовлен проект благоустройства территории у памятника дружине Александра Невского на Соколихе

30 июня территорию у памятника дружинам Александра Невского осмотрели губернатор Псковской области, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин  и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Тогда глава региона дал поручение подготовить проект благоустройства территории, который бы включал в себя планировку, малые архитектурные формы, освещение, благоустройство. Также Михаил Ведерников обратился к Сергею Степашину и Константин Цицину с просьбой оказать содействие в получении софинансирования из федерального бюджета. 

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