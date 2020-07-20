Подготовлен проект благоустройства территории у памятника дружине Александра Невского на Соколихе

Подготовлен проект благоустройства территории у памятника дружине Александра Невского на горе Соколихе в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили администрации Псковского района.

Жителей муниципалитета призывают подключиться к обсуждению проекта . Замечания и предложения следует отправлять в администрацию Псковского района по электронной почте pskovrajon@reg60.ru

30 июня территорию у памятника дружинам Александра Невского осмотрели губернатор Псковской области, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Тогда глава региона дал поручение подготовить проект благоустройства территории, который бы включал в себя планировку, малые архитектурные формы, освещение, благоустройство. Также Михаил Ведерников обратился к Сергею Степашину и Константин Цицину с просьбой оказать содействие в получении софинансирования из федерального бюджета.