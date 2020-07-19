В 31 псковском доме в следующем году отремонтируют общее имущество. На сайте администрации Пскова вышло соответствующее положение.

Капитальный ремонт общего имущества будет проведен в многоквартирных домах, собственники которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.

1. ул. Алтаева, д.11 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

2. ул. Госпитальная, д.15 – разработка проектно-сметной документации;

3. ул. Госпитальная, д.15А – разработка проектно-сметной документации;

4. ул. Западная, д.4 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;

5. ул. Ижорского Батальона, д.10Б – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

6. ул. Индустриальная, д.2Б – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

7. ул. Инженерная, д.90Б – разработка проектно-сметной документации;

8.ул. Коммунальная, д. 69Б – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

9. ул. Конная, д.30 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

10. ул. Льва Толстого, д.29 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

11. ул. Максима Горького, д.9 - капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

12. ул. Металлистов, д.5 - капитальный ремонт крыши, системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

13. ул. Мирная, д.11А – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

14. ул. Народная, д.47 – капитальный ремонт системы электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

15. ул. Народная, д.57 – капитальный ремонт систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

16. ул. Николая Васильева, д. 71Б – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

17. ул. Николая Васильева, д.86 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

18. Ольгинская наб., д. 11А – капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

19. ул. Печорская, д.1 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;

20. Плехановский посад, д.71 – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

21. Рижский пр-т, д.67А – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль;

22. ул. Рокоссовского, д.7 – капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

23. ул. Советская, д.23 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

24. ул. Стахановская, д.12 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

25. ул. Стахановская, д.6 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

26. ул. Труда, д.14 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

27. ул. Труда, д.32 – капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

28. ул. Черняховского, д.3 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

29. Шоссейный переулок, д.21 – капитальный ремонт крыши, в том числе разработка проектно-сметной документации и строительный контроль;

30. ул. Юбилейная, д.34 – разработка проектно-сметной документации;

31. ул. Юбилейная, д.66 – капитальный ремонт лифтового оборудования, в том числе строительный контроль.