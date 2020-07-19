Найденную псковскими археологами под землей постройку снова закопают

Древнюю постройку они обнаружили на Ильинском VII раскопе на улице Леона Поземского в Пскове. Сейчас работы на раскопе завершены и участок дороги передан строителям.

Найденную псковскими археологами под землей постройку закопают. Об этом специалисты Археологического центра рассказали в Instagram.

Специалисты рассказали, что постройку сохранят целиком: перекроют ее геотектистелем и засыплют песком. Даже трубы проложат аккуратно рядом, чтобы не задеть найденный объект.

Некоторые подписчики и жители города надеялись, что найденную постройку получится как-то обыграть, сделав ее достопримечательностью города, поэтому такой информации расстроились.

«Если долго всматриваться, то можно увидеть прилегающую территорию церкви Косьмы и Дамиана: прицерковное кладбище и, возможно, несколько периодов существования ограды этого кладбища, затем один или несколько пожаров и следов его тушения, ну а позже, постройку, которую вкрячили прямо на кладбище», - написала в своем личном Instagram несколькими днями ранее участница раскопок.