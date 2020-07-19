Для псковских медиков собрали более 600 тысяч рублей

На благотворительном концерте «Спасибо медикам» собрали более 600 тысяч рублей. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Средства будут направлены на реабилитацию медицинских работников, переболевших коронавирусом.

«Благодарю всех, кто внёс свой вклад в этот результат!» – отметил они добавил, что еще один такой концерт пройдет в августе.

Напомним, что концерт прошел 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо», которое находится в двух километрах от Изборска. Коллектив саксафониста Аркадия Галковского и вокалистки Екатерины Андреевой стали хедлайнерами концерта.