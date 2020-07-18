Вера Емельянова: Пандемия заставляет нас в новых условиях достигать значимых целей

Благотворительный концерт под открытым небом «#СпасибоМедикам Псковской области!» состоялся в субботу, 18 июля, недалеко от деревни Изборск Печорского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, он проходил в формате автопаркинга: зрители смотрели концерт, не выходя из своих машин.
«Пандемия заставляет нас искать новые формы, новые варианты, в новых условиях достигать серьезных, значимых целей. Здорово, что есть добровольцы, которые придумывают такие новые для региона форматы. Мы можем собраться вместе, несмотря ни на что, и помочь тем, кому это сейчас необходимо», - обратилась к собравшимся первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова перед началом концертной программы.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Для зрителей в течение двух часов выступали группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева. Концерт транслировался в прямом эфире на официальных каналах Театрально-концертной дирекции в соцсетях.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Все средства, собранные от концерта, пойдут на поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19.
Фото пресс-службы администрации Псковской области