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Культура / Событие

Вера Емельянова: Пандемия заставляет нас в новых условиях достигать значимых целей

18 июля 2020 года, 22:55

Благотворительный концерт под открытым небом «#СпасибоМедикам Псковской области!» состоялся в субботу, 18 июля, недалеко от деревни Изборск Печорского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, он проходил в формате автопаркинга: зрители смотрели концерт, не выходя из своих машин.

Вера Емельянова: Пандемия заставляет нас в новых условиях достигать значимых целей

Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Пандемия заставляет нас искать новые формы, новые варианты, в новых условиях достигать серьезных, значимых целей. Здорово, что есть добровольцы, которые придумывают такие новые для региона форматы. Мы можем собраться вместе, несмотря ни на что, и помочь тем, кому это сейчас необходимо», - обратилась к собравшимся первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова перед началом концертной программы.

Вера Емельянова: Пандемия заставляет нас в новых условиях достигать значимых целей

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Для зрителей в течение двух часов выступали группы «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева. Концерт транслировался в прямом эфире на официальных каналах Театрально-концертной дирекции в соцсетях.

Вера Емельянова: Пандемия заставляет нас в новых условиях достигать значимых целей

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Все средства, собранные от концерта, пойдут на поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19.

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