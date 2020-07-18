Вера Емельянова: Пандемия заставляет нас в новых условиях достигать значимых целей

Благотворительный концерт под открытым небом «#СпасибоМедикам Псковской области!» состоялся в субботу, 18 июля, недалеко от деревни Изборск Печорского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, он проходил в формате автопаркинга: зрители смотрели концерт, не выходя из своих машин.