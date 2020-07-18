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Транспорт / Инфраструктура

Авиасообщение между Псковом и Симферополем может начаться с 1 августа

18 июля 2020 года, 19:02

Власти Псковской области подготовили документы для запуска прямого авиасообщения с Симферополем. «Рассчитываем, что первый самолет полетит уже 1 августа», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в соцсети Instagram.

Авиасообщение между Псковом и Симферополем может начаться с 1 августа

Фото Псковского агентства информации
Он напомнил, что 17 июля состоялся запуск железнодорожного сообщения Псков — Великие Луки. «Мы поставили на маршрут лучший доступный пригородный транспорт от РЖД. Более того, он будет курсировать по расписанию, которое позволяет одним днем приехать в Псков, сделать все дела и вернуться домой. Дальнейшая судьба маршрута будет зависеть от его востребованности и наполняемости», - пояснил Михаил Ведерников.

Кроме того, рассказал губернатор, региональные власти договорились о запуске летнего железнодорожного маршрута из Пскова в Евпаторию. «Со 2 августа жители Псковской области впервые в истории современной России смогут доехать в Крым без пересадок. У нас запланировано 12 рейсов вплоть до 3 сентября», - сообщил он.

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