Великолукскому футболисту компенсируют расходы на лечение

Спортсмену, который из-за болезни был уволен из футбольного клуба «Луки-Энергия» без положенной выплаты, вернут деньги и компенсируют затраты на лечение. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в соцсети Instagram.

«Я не буду останавливаться на всех подробностях этой истории. Это безусловно вопиющий факт, который мы не оставили без внимания. По нашей просьбе в инцидент вмешалась администрация города Великие Луки. Спортсмен получит все причитающиеся ему средства», - заверил глава региона.

Кроме того, в рамках заявки на сезон 2020/21 гг футболисты клуба впервые прошли углубленное медицинское обследование.

«Я считаю, что работать нужно по-человечески. В Псковской области это должно быть обязательным условием для всех», - подчеркнул он.