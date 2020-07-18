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Общество

Михаил Ведерников о судьбе печорского лагеря: Окончательное слово будет за депутатами

18 июля 2020 года, 18:31

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в соцсети Instagram, разъяснил ситуацию, сложившуюся вокруг детского спортивного лагеря «имени космонавтов» в Печорском районе.

По его словам, на сегодняшний день территория и инфраструктура лагеря находится в неудовлетворительном состоянии. Именно по этой причине Роспотребнадзор не дал положительного заключения, и в этом году дети в лагере заниматься не будут. Занятия в следующем году под большим вопросом.

«Зная эти сложности, владыка предложил рассмотреть вариант, по которому полностью будет восстановлена инфраструктура лагеря, у детей, у спортсменов будет возможность заниматься не 21 день в году, а больше месяца и проводить спортивные мероприятия. Но часть лагеря предполагалось использовать под семинарию», - рассказал глава региона.

«Вопрос обсуждался, но никаких окончательных решений не принято. Важно понимать, что без участия депутатов ни губернатор, ни митрополит, никто другой никаких решений принять не может», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников добавил, что стороны пришли к решению «взять паузу, разобраться во всех тонкостях, обсудить возможные варианты решения». «Но окончательное слово будет за депутатами», - добавил он.

Губернатор также констатировал, что слухи и скандалы, которые вокруг лагеря возникли, повлияли на потенциального инвестора и на сегодняшний день он не рассматривает вопрос вложения средств в инфраструктуру лагеря.

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