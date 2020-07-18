В Великие Луки вернутся полноценные пассажирские автобусы

«Федеральное правительство выделило средства на покупку новых автобусов и часть их будет обслуживать новый городской маршрут в Великих Луках. Но для этого необходимо корректное расположение коммуникаций, организация движений, организация карманов, чтобы большие автобусы могли заезжать», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в соцсети Instagram.

Об этом он рассказал, комментируя «нашумевший проект по расширению проспекта Ленина в городе Великие Луки». Граждане обращались к губернатору, выражая беспокойство по поводу судьбы деревьев, которые первоначальным проектом планировали снести.

«Реконструкция проспекта Ленина — это крупный, серьезный, жизненно важный для Великих Лук объект, он завязан на обновление транспортной инфраструктуры города. В том числе, возвращение полноценных больших автобусов в работу общественного транспорта. Если бы сразу диалог был выстроен в таком ключе, то жители поддержали бы этот проект», - подчеркнул глава региона.

По его словам, делался на перспективу, поскольку источник финансирования пока не определен. «Когда проект будет полностью готов, мы поддержим администрацию Великих Лук и будем отстаивать его реализацию на федеральном уровне», - рассказал Михаил Ведерников.

Тем не менее, по его словам, администрация Великих Лук уже внесла корректировки в проект, которые позволят сохранить максимальное количество деревьев.