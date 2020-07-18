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Общество / Здоровье

Губернатор о назначении Анастасии Повторейко главврачом новой инфекционной больницы: Уверен, она справится

18 июля 2020 года, 17:36

«Анастасия получила очень хороший опыт во время борьбы с пандемией, она и сейчас находится на передовой. Я думаю, что для нее новое назначение будет хорошим шансом проявить все свои лучшие качества. Все вместе пожелаем ей удачи, уверен, она справится», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в соцсети Instagram.

Таким образом он прокомментировал назначение на пост главного врача нового государственного бюджетного учреждения «Псковская областная инфекционная больница» заведующей отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасии Повторейко.

По словам губернатора, стройка идет ударными темпами, готовность в Пскове составляет 18%, в Великих Луках 11%. «Надо отдать должное Минобороны: военные показывают потрясающую и скорость строительства и качество выполненных работ», - отметил он.

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