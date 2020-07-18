Михаил Ведерников: Пик заболеваемости дался системе здравоохранения Псковской области очень тяжело

«Хочу, чтобы все отдавали себе отчет в том, что коронавирус никуда не ушел и что пик заболеваемости, который мы прошли около трех недель назад, дался системе здравоохранения Псковской области очень тяжело», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона, размещенном в соцсети Instagram.

Тем не менее, по словам губернатора, эпидемиологическая обстановка улучшается. Он напомнил, что за предыдущую неделю почти на 50% снизилось число заражений коронавирусом, растет количество выздоровевших.

«Благодаря соблюдение мер противовирусной безопасности со стороны жителей региона, руководитель организаций, предприятий мы не допустили новых очагов и перешли ко второму этапу снятия ограничений. И очень расчитываю, что через две, максимум через три недели мы сможем перейти к окончательному третьему этапу», - отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, «коронавирус не любит жаркую погоду, в том числе и по этой причине количество заболевших невысоко». Но, подчеркнул он, надо понимать, что впереди осень и может быть и вторая волна. «Мы должны быть готовы к любому развитию событий», - резюмировал глава региона.