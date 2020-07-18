Полиция задержала молодых псковичей, наносивших граффити на стены домов

Полиция задержала в Пскове молодых людей, наносивших граффити на стены домов. На них были составлены административные протоколы по статье 2.30 закона Псковской области об административных правонарушениях. За нанесение изображения на любую поверхность без согласия на то собственника помещения или сооружения граффитчики наказываются штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.