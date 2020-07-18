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Происшествия / ЧП

Полиция задержала молодых псковичей, наносивших граффити на стены домов

18 июля 2020 года, 16:06

Полиция задержала в Пскове молодых людей, наносивших граффити на стены домов. На них были составлены административные протоколы по статье 2.30 закона Псковской области об административных правонарушениях. За нанесение изображения на любую поверхность без согласия на то собственника помещения или сооружения граффитчики наказываются штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

Полиция задержала молодых псковичей, наносивших граффити на стены домов

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области.
Как собщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 18 июля в центре города, на улице Советской, внимание пешего патруля ППС привлекли молодые люди - у одного из них в руках был баллончик с краской, а на коже и одежде следы красящего вещества. Компания была задержена и доставлена в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

Два молодых человека 2001 года рождения при себе имели несколько баллонов цветной краски. Они рассказали, что нанесли десятки надписей на стенах домов в центре города, а в незаконных художествах также принимали участия их друзья и девушки.

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