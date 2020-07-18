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Происшествия / ДТП

Пассажир пострадал в столкновении автомобилей в Печорском районе

18 июля 2020 года, 15:59

Пассажир автомобиля «Шевроле», мужчина 1966 года рождения, пострадал в результате ДТП, произошедшего вечером 17 июля на 13-м километре дороги Неелово-Печоры Печорского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, он был госпитализирован с переломом ребер.

Около 19:45 водитель автомобиля «Шевроле», пскович 1995 года рождения (трезв) при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ВАЗ-2109. Им управлял молодой человек 1992 года рождения, житель деревни Усадище Печорского района. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. 

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