Губернатор о коронавирусе: Угроза никуда не ушла

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странце в соцсети Instagam сообщил, что за стуки в регионе зафиксированы 30 новых случаев заболевания коронавирусом и 1 новая смерть от него.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странце в соцсети Instagam сообщил, что за стуки в регионе зафиксированы 30 новых случаев заболевания коронавирусом и 1 новая смерть от него.
Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса в Псковской области выросло до 43. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано 3402. Выздоровели 2023 человека. В регионе проведено 57326 исследований на коронавирус.