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Общество / Здоровье

Губернатор о коронавирусе: Угроза никуда не ушла

18 июля 2020 года, 13:18

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странце в соцсети Instagam сообщил, что за стуки в регионе зафиксированы 30 новых случаев заболевания коронавирусом и 1 новая смерть от него.

Губернатор о коронавирусе: Угроза никуда не ушла

Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Каждое такое обновление напоминает о том, что угроза никуда не ушла, и всем необходимо продолжать соблюдать меры противовирусной безопасности», - подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что число смертей от коронавируса в Псковской области выросло до 43. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано 3402. Выздоровели 2023 человека. В регионе проведено 57326 исследований на коронавирус.

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