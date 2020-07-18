Михаил Ведерников поздравил красногородцев с годовщиной освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского района с 76-й годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Оккупация Красногородского района закончилась 76 лет назад, а вместе с ней — бесчинства, творимые фашистами на протяжении нескольких лет. Прошли, но не забылись годы слез, потерь и испытаний. Сегодня мы вспоминаем не только военный, но и трудовой подвиг народа», - отметил он.

«Своими руками красногородцы вернули к жизни район, который до сих пор является важной частью экономики региона, - напомнил глава Псковской области. - Великая Отечественная война навсегда изменила нашу страну, историю, судьбу каждой семьи. И наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить память о героических земляках и самим быть достойными их подвигов».

«В этот день мы говорим искренние слова благодарности всем ныне живущим ветеранам. Вы пример мужества и стойкости для каждого из нас», — отметил губернатор. Он пожелал жителям Красногородского района крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.