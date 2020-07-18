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Культура / Событие

Концерт «Спасибо медикам» пройдет сегодня под Изборском

18 июля 2020 года, 10:33

Благотворительный концерт в поддержку медиков состоится сегодня, 18 июля, в 18:00 на базе отдыха «Скай Ранчо», расположенной в двух километрах от Изборска. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, в концерте примут участие группы Radio band, «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт не выходя из своих машин. Собранные средства будут направлены на поддержку медицинских работников региона, перенёсших коронавирус.

Онлайн-трансляцию концерта можно будет увидеть в прямом эфире на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.

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