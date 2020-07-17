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Экономика

Дорогу Струги-Красные - Ляды сдали раньше срока

17 июля 2020 года, 23:07

Ремонт дороги Струги-Красные - Ляды о нацпроекту БКАД выполнили раньше срока. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников в своем Инстаграме.

- На участке дороги протяжённостью 4,1 км обустроены кюветы, укреплены обочины, отремонтировано 30 тыс кв. м асфальтобетонного покрытия по основному ходу и 168 кв. м на заездных карманах. Также подрядчик отремонтировал 3 водопропускные трубы, 2 автобусных остановки, барьерное ограждение. Разметка нанесена термопластиком. На обустройство этой дороги было выделено из областного бюджета 46,2 млн рублей.Работы по проекту планировалось завершить 14 августа, но подрядчик справился на месяц раньше, - написал губернатор.


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