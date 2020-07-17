Ведерников: Поезда Псков-Великие Луки ждали долгие годы

Губернатор Михаил Ведерников прокомментировал запуск поезда Псков-Великие Луки в своем Инстаграме. Первый рейс отправился из Пскова 17 июля.

- Первый рельсовый автобус сделает доступными для жителей юга области все медицинские, социальные и досуговые учреждения регионального центра, качественно улучшит транспортную доступность внутри региона, - написал Михаил Ведерников.

Поезд рассчитан на 138 пассажиров. Время в пути – 5 часов 15 минут.

Михаил Ведерников пообещал скорректировать периодичность и расписание в зависимости от пожеланий пассажиров.

- В следующем году есть возможность поставить ещё более быстрый й супер современный поезд на три вагона, способный развивать скорость до 120 км/ч. Поздравляю и благодарю всех, кто сделал этот проект возможным, - написал губернатор.