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Общество

В Усвятах к тысячелетию поселка приводят в порядок общественные территори

17 июля 2020 года, 20:57

17 июля губернатор Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Усвятского района Дмитрием Петровым, сообщает пресс-служба областной администрации. На встрече речь шла о реализации региональных проектов и подготовку к празднованию тысячелетия первого упоминания поселка Усвяты в летописи, которое пройдет в следующем году.

Сейчас в поселке приводят в порядок общественные территории.

В сквере на Советской площади в Усвятах обустроили волейбольную площадку и установили детский городок, территорию рядом с Домом культуры заасфальтировали.

Ремонт региональной дороги Великие Луки -Усвяты идет по графику.

Губернатор положительно оценил темпы реализации региональных проектов в муниципалитете. Дополнительно Михаил Ведерников отметил, что в прошлом году по районам было распределено около 90 воркаут-площадок, в текущем году планируется установка еще порядка 100 воркаут-площадок и 100 детских игровых площадок. Часть из них будет передана в муниципалитет. Глава региона поручил проработать вопросы их установки с жителями и представителями ТОСов, чтобы они были действительно востребованы.


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