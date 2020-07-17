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Транспорт

Поезд «Псков-Великие Луки» отправился в первый рейс с псковского вокзала

17 июля 2020 года, 18:29

С 17 июля начал курсировать поезд по маршруту Псков-Великие Луки. Первый рейс отправился с псковского вокзала в 17.30. На поезде уехал 21 пассажир. Всего поезд рассчитан на 138 человек.

«Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач, - отметил губернатор Михаил Ведерников. – Мы начали с «Ласточки» и на этом не остановились. Важно, чтобы внутрирегиональные поездки были безопасными и доступными».

Поезд будет ходить до 13 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям. Поезд следует с шестью остановками: В Локне, Сущево, Новосокольниках, Дно, Дедовичах, Порхове. 

Жители райцентров уже оценили удобство и комфорт поездки.



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