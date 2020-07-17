Сайт «Без срока давности. Псковская область» планируется запустить 23 июля, рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире проекта ПАИ-livе 17 июля.

У сайта будут версии на английском и немецком языках, разместят на портале документы и материалы об оккупационном режиме. Там появится карта, на которой будут отмечены места преступлений, раздел «Научные публикации», раздел с документами.

«Самым важным будет раздел «оккупация» - там будут уже изученные документы и рассказана суть того, что произошло», - пояснил директор архива.

Кроме того, на портале планируется публиковать новости проекта, в том числе из других регионов.

Как отметил Валерий Кузьмин, сайт будет наполняться постепенно. Он рассчитывает, что этот проект будет долгосрочным.