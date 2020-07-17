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Происшествия / ЧП

Мальчик погиб на железнодорожных путях в Псковской области

17 июля 2020 года, 17:23

В Псковской области ребёнка сбил поезд, мальчик погиб. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Тело погибшего нашли 15 июля на расстоянии 50 метров от железнодорожного переезда «станция Насва — станция Назимово». Изучив травмы, эксперты пришли к выводу, что ребёнок был травмирован составом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 236 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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