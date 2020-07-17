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Общество / Важная дата

76-ю годовщину освобождения от захватчиков отмечает Себежский район

17 июля 2020 года, 16:57

В Себежском районе 17 июля проходят праздничные мероприятия в честь 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, в торжествах приняла участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

76-ю годовщину освобождения от захватчиков отмечает Себежский район

Фото газеты Себежского района "Призыв"

Она передала жителям Себежского района поздравление от губернатора Михаила Ведерникова: «Победа досталась высокой ценой: разрушено почти три сотни деревень, тысячи себежан погибли на фронтах, во время оккупации или пропали без вести. Этот подвиг навечно останется в нашей памяти, как и труд тех, кто восстанавливал район после войны. В этот день мы чтим память погибших и говорим особые слова благодарности каждому ныне живущему ветерану. Для нас они всегда будут примером мужества, беззаветной любви и преданности Родине. Наш долг и обязанность — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, передать ее молодому поколению и сделать все, чтобы быть достойными нашего наследия».

Также Вера Емельянова вместе с главой района Леонидом Курсенковым и главой администрации Себежа Галиной Малютиной возложила цветы к памятному обелиску в сквере 150-й Идрицко-Берлинской дивизии. Молебен по павшим войнам отслужили на Замковой горе в Себеже у памятного знака, посвященного основанию города.

76-ю годовщину освобождения от захватчиков отмечает Себежский район

Фото газеты Себежского района "Призыв"

Кроме того, в Себеже состоялось открытие памятной доски уроженцу города, фронтовику, народному артисту СССР Зиновию Гердту. Её разместили на здании краеведческого музея.

Себежский район, который находился в оккупации три года, был освобождён 17 июля 1944 года. В прошлом году муниципалитету было присвоено региональное почётное звание «Край партизанской славы».

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