Пропавшего пациента псковской областной больницы ищет полиция

Мужчина ушёл из больницы после оказания ему медицинской помощи 1 июня и до сих пор о его месте нахождения ничего не известно.

Геннадий Баранов — житель деревни Гверздонь Псковского района. На вид ему 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, носит усы. У мужчины имеется особая примета: из-за перелома со смещением на месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость. В день исчезновения он был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.