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Происшествия / ЧП

Пропавшего пациента псковской областной больницы ищет полиция

17 июля 2020 года, 16:01

 Полиция просит помочь в поисках пропавшего пациента Псковской областной больницы — 60-летнего Геннадия Баранова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшего пациента псковской областной больницы ищет полиция
Фото Геннадия Баранова 2005 года
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Мужчина ушёл из больницы после оказания ему медицинской помощи 1 июня и до сих пор о его месте нахождения ничего не известно.

Геннадий Баранов — житель деревни Гверздонь Псковского района. На вид ему 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, носит усы. У мужчины имеется особая примета: из-за перелома со смещением на месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость. В день исчезновения он был одет в чёрную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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