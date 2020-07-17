Игорь Иванов: Собственность облсовпрофа должна работать на членов профсоюза

«Собственность облсовпрофа должна работать на членов профсоюзов», - заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 17 июля.

Он призвал закончить разговоры о том, что придя на пост руководителя, планирует поделить имущество организации. «Ничего передавать, отдавать, дарить облсовпроф не будет», - заверил Игорь Иванов.

По его словам, для членов профсоюзов будут сохранены льготные путёвки, будут скидки для отдыха в объектах туризма - на турбазах, в гостиницах.

Игорь Иванов добавил, что 16 июля начали работать санатории. В первый день в «Хилово» прибыли уже 50 отдыхающих, 17 июля заезжают ещё около 100 человек. «Люди устали и хотят восстановить здоровье, - пояснил он. - Ндеемся, что второй волны коронавируса не будет».