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Общество / Здоровье

Игорь Иванов: Собственность облсовпрофа должна работать на членов профсоюза

17 июля 2020 года, 14:22

«Собственность облсовпрофа должна работать на членов профсоюзов», - заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 17 июля.

Он призвал закончить разговоры о том, что придя на пост руководителя, планирует поделить имущество организации. «Ничего передавать, отдавать, дарить облсовпроф не будет», - заверил Игорь Иванов.

По его словам, для членов профсоюзов будут сохранены льготные путёвки, будут скидки для отдыха в объектах туризма - на турбазах, в гостиницах.

Игорь Иванов добавил, что 16 июля начали работать санатории. В первый день в «Хилово» прибыли уже 50 отдыхающих, 17 июля заезжают ещё около 100 человек. «Люди устали и хотят восстановить здоровье, - пояснил он. - Ндеемся, что второй волны коронавируса не будет».

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