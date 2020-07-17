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Политика / Власть

Новгородский и псковский профсоюзы подпишут соглашение о сотрудничестве

17 июля 2020 года, 13:55

Псковский и новгородский областные профсоюзы подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 17 июля. «Два брата-профсоюза должны дружить, работать», - подчеркнул он.

Также Игорь Иванов рассказал о планах по участию в трёхсторонней профсоюзной встрече, которая состоится в Белоруссии.

Кроме того, в сентябре Псковский облсовпроф намерен провести форум работающей молодёжи.

Также сейчас, отметил Игорь Иванов, максимально включаются в работу отраслевые профсоюзу. «Мы собирались, обсуждали всё, где-то были вопросы, поступали предложения, все они услышаны, - рассказал он. - Организации подходили и говорили, что чувствуют себя членами большой организации, чувствуют, что важны и с ними советуются».

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