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Политика / Власть

Новое руководство выявило перекосы в поощрении сотрудников облсовпрофа

17 июля 2020 года, 13:40

Новое руководство Псковского областного совета профсоюзов выявило допущенные прежней командой перекосы в поощрении сотрудников. Об этом рассказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 17 июля.

Он подчеркнул, что у прежнего руководства организации был персональный подход к кадрам, к зарплатам, к премии. «Кто-то был хороший, кто-то - не очень, кого-то люблю, кого-то нет. Сегодня этого нет», - заявил Игорь Иванов.

Он заверил, что работать по прежней схеме обновлённый облсовпроф не будет.

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