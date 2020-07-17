Новое руководство выявило перекосы в поощрении сотрудников облсовпрофа

Новое руководство Псковского областного совета профсоюзов выявило допущенные прежней командой перекосы в поощрении сотрудников. Об этом рассказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 17 июля.

Он подчеркнул, что у прежнего руководства организации был персональный подход к кадрам, к зарплатам, к премии. «Кто-то был хороший, кто-то - не очень, кого-то люблю, кого-то нет. Сегодня этого нет», - заявил Игорь Иванов.

Он заверил, что работать по прежней схеме обновлённый облсовпроф не будет.