Жюри «Золотой маски» посмотрит спектакль «Ревизор» в Пскове

Жюри Национальной театральной премии России «Золотая маска» 29 июля в Пскове посмотрит спектакль «Ревизор». Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Жюри премии, которое в этом году возглавляет художественный руководитель московского театра «Практика» Марина Брусникина, прибудет в Псков в полном составе. В этом году конкурсные спектакли оценивают главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури Айрат Абушахманов, главный режиссер Санкт-Петербургского академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов, художественный руководитель театра «Кукольный формат» Анна Викторова, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская, драматурги Вячеслав Дурненков и Алексей Слаповский, актеры Нелли Уварова и Владимир Майзингер, театральные критики Кристина Матвиенко, Анна Степанова и Владимир Спешков, художник Юрий Хариков.

Спектакль «Ревизор» выдвинут на соискание «Золотой маски» в пяти номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая роль второго плана» (Дарья Чураева, Виктор Яковлев). В главной конкурсной номинации «Драматический спектакль большой формы» вместе с псковским «Ревизором» представлены работы МХТ им. Чехова, Александринского театра, Театра Наций, «Гоголь-центра», Театра им. Ленсовета, Омского театра драмы и «Чехов-центра» из Южно-Сахалинска.

Итоги конкурса «Золотой маски» планируется подвести до конца осени.

Впервые спектакль Псковского театра драмы был номинирован на премию «Золотая маска» в 20018 году. Тогда за победу боролась постановка «Река Потудань».