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Политика

Денис Иванов сравнил городскую думу со сварливой женой

17 июля 2020 года, 11:29

Директор «Центра кровельных и фасадных систем», депутат гордумы Денис Иванов в прямом эфире ПАИ-live 17 июля сравнил гордуму со сварливой женой. Такая метафора родилась в ответ на невозможность депутатов прийти к единому мнению по хозяйственным вопросам.

Например, справедливоросс Олег Брячак назвал отчёт главы города Елены Полонской «сахарно-липким». И это вызвало замечание коллег.

Денис Иванов отметил как важный факт, что Псковом впервые управляет женщина. «На пол надо делать скидку. Елена Полонская на виду, её не за что упрекнуть», – сказал он. Депутат пояснил, что в городе есть администрация, а есть депутатский корпус. «Вся хозяйственная деятельность и все финансовые потоки стоят на администрации города, а депутаты – представительный орган, мы можем лишь указать администрации на проблемы», – уточнил он.

По словам Дениса Иванова,  избиратели иногда ругаются, что администрация Пскова не может выполнить то, что хотят жители города. «У администрации целевые деньги, простым гражданам это тяжело понять», – уточнил он. Депутат подчеркнул, что Елена Полонская находит силы и делает так, чтобы «удар» не падал на администрацию города. При этом, по мнению Дениса Иванова, в городе есть много проблем, которые сейчас невозможно разрешить.


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