Лагерь «Имени космонавтов» в Печорском районе не закроют

В администрации Псковской области прошло заседание, посвященное дальнейшей судьбе лагеря «Имени космонавтов» в Печорском районе. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опроверг появившиеся слухи о том, что на месте лагеря появится семинария.

«У владыки была идея создания детского летнего гуманитарного лагеря. И мы с владыкой рассматривали, какие могут быть варианты. Но серьезно этот вопрос не обсуждали, окончательного решения по этому поводу нет. И даже если пришли бы к единому мнению, без решения собрания депутатов Печорского района ничего бы не произошло», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В этом году лагерь не работает, так Роспотребнадзор нашел там целый ряд нарушений. Лагерь построили шестьдесят лет назад и его нынешнее состояние не соответствует санитарным нормам.

Тренеры и педагоги лагеря «Имени космонавтов», которые тоже участвовали в совещании, попросили сохранить спортивный профиль лагеря. «Нам бы хотелось жить в прекрасных условиях, но бегать по тем же трассам», - отметили они.

«Естественно, лагерь нужен. И есть возможность сделать его лучше. Надо прислушаться к предложениям. Конечно, последнее слово за депутатами»,- сказал глава Печорского района Сергей Тарасик.

Михаил Ведерников пообещал проработать все возможные варианты дальнейшей работы лагеря.