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Общество

Денис Иванов: Ищем новые рынки и варианты

17 июля 2020 года, 10:11

Как пандемия коронавируса отразилась на работе предприятия в эфире ПАИ-live рассказал директор  «Центра кровельных и фасадных систем», депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Из-за пандемии коронавируса некоторые предприятия в Псковской области были вынуждены на время остановить работу.

«Простой не сильно заметен финансово, - рассказал Денис Иванов. - Остановка производства пришлась на начало сезона, на плохую погоду. Кризис чувствуется, но мы работаем, ищем новые рынки, новые варианты».

«Центр кровельных и фасадных систем»получил финансовую поддержку от государства – компенсацию выплаты зарплаты сотрудникам.

Денис Иванов подчеркнул, что деньги были существенными и помощь пришлась очень кстати.  


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