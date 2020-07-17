Денис Иванов: Ищем новые рынки и варианты

Как пандемия коронавируса отразилась на работе предприятия в эфире ПАИ-live рассказал директор «Центра кровельных и фасадных систем», депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

Из-за пандемии коронавируса некоторые предприятия в Псковской области были вынуждены на время остановить работу.

«Простой не сильно заметен финансово, - рассказал Денис Иванов. - Остановка производства пришлась на начало сезона, на плохую погоду. Кризис чувствуется, но мы работаем, ищем новые рынки, новые варианты».

«Центр кровельных и фасадных систем»получил финансовую поддержку от государства – компенсацию выплаты зарплаты сотрудникам.

Денис Иванов подчеркнул, что деньги были существенными и помощь пришлась очень кстати.





