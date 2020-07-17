Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Пскове нашли фальшивые евро и рубли

17 июля 2020 года, 09:36

В Пскове обнаружили несколько банкнот с признаками подделки, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области. Внимание полицейских привлекла одна тысячерублевая, две пятитысячные купюры, а также банкнота достоинством 200 евро. Их обнаружили в финансовых учреждениях города. По данным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся проверки.

В полиции напоминают если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

А работникам сферы торговли и финансов рекомендуют пользоваться специальным оборудованием.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области скончался еще один пациент с коронавирусом
Денис Иванов оборудовал и открыл первый передвижной шоурум в Псковской области
Денис Иванов сравнил городскую думу со сварливой женой
Лагерь «Имени космонавтов» в Печорском районе не закроют
Денис Иванов: Ищем новые рынки и варианты
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Псковской области
Поезд по маршруту Псков-Евпатория начнет курсировать с августа
Псковская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности
В концерте «Спасибо медикам» примут участие пять исполнителей

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района