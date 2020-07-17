В Пскове нашли фальшивые евро и рубли

В Пскове обнаружили несколько банкнот с признаками подделки, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области. Внимание полицейских привлекла одна тысячерублевая, две пятитысячные купюры, а также банкнота достоинством 200 евро. Их обнаружили в финансовых учреждениях города. По данным фактам возбуждены уголовные дела и ведутся проверки.

В полиции напоминают если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

А работникам сферы торговли и финансов рекомендуют пользоваться специальным оборудованием.



