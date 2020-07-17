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Общество / Здоровье

Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Псковской области

17 июля 2020 года, 09:08

За минувшие сутки еще 18 человек заболели коронавирусом. Обновленную статистику в своем Instagram привел губернатор Михаил Ведерников.

Таким образом число заразившихся в Псковской области достигло 3 372 человек. За период эпидемии умер 41 человек. Всем родственникам и близким погибших от коронавируса губернатор выразил соболезнования. 

Михаил Ведерников пообещал, если в Псковской области будет сохраняться та же динамика в отношении числа новых случаев, то через пару недель регион сможет выйти на третий этап снятия ограничений.


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