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Экономика / Инвестиции

Псковская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности

16 июля 2020 года, 20:25

Псковская область улучшила позиции в ежегодном национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляется специалистами Агентства стратегических инициатив. Это направление стало основной темой рабочего совещания, которое провел глава региона Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации области.

Общественный помощник губернатора Татьяна Кириленок рассказала об основных улучшениях инвестиционного климата Псковской области. Специалисты их отметили по всем четырем направлениям, в общей сложности по 10 отдельным показателям.

В частности, за последний год уменьшилось количество запрашиваемых у предприятий документов, сократилось среднее количество ежегодных контрольно-надзорных мероприятий. На региональном уровне также отмечается положительная динамика в организации работы по привлечению инвестиций и взаимодействия с потенциальными инвесторами. Повысилась оценка механизма государственно-частного партнерства.

Дополнительно специалисты отметили улучшение ситуации с доступностью трудовых ресурсов на территории области. Региональные власти предприняли ряд эффективных шагов по поддержке малого и среднего предпринимательства. Максимальная оценка в рейтинге была выставлена за показатель доли численности работников малого предпринимательства в общем количестве занятого населения. Улучшилась ситуация и с процедурами предоставления субъектам малого предпринимательства арендных площадей.

По целому ряду показателей специалисты выставили региону оценки такие же, что и годом ранее. По отдельным — отмечено снижение итогового показателя. Участники совещания, в число которых также вошли заместитель губернатора Нинель Салагаева, руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и директор регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства — общественный представитель Агентства стратегических инициатив Анастасия Иванова детально обсудили итоговое положение Псковской области в национальном рейтинге.

По итогам заседания Михаил Ведерников поручил вице-губернатору и председателю профильного комитета совместно с отраслевыми органами власти и федеральными структурами, ответственными за достижение отдельных показателей, проработать и представить предложения по улучшению инвестиционного климата в регионе по тем позициям, в которых за последнее время не было отмечено положительной динамики.

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