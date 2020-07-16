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Культура / Событие

В концерте «Спасибо медикам» примут участие пять исполнителей

16 июля 2020 года, 19:56

В концерте «Спасибо медикам» примут участие пять исполнителей. Ограничить количество участников было решено из-за пандемии, сообщает Псковское агентство информации.

«Очень многие коллективы отозвались, - говорит директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева, - но нам пришлом выбирать людей. Всех очень уважаем и ценим, но оставили только пять групп».

Коллектив саксафониста Аркадия Галковского и вокалистки Екатерины Андреевой - хедлайнер концерта.Из-за пандемии коронавируса клавашник джаз-бэнда застрял за границей, поэтому Аркадию Галковскому пришлось оставить саксофон и самому сесть за клавиши.

Онлайн-трансляция концерта будет идти в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции».

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