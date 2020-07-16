Сцену для концерта «Спасибо медикам» смонтировали под Изборском. Она располагается на базе отдыха «Скай Ранчо», что в двух километрах от Изборска, сообщает Псковское агентство информации.

Площадку под мероприятие совершенно безвозмездно предоставил руководитель Псковской областной общественной организации клуб парапланеристов «7 000» Мирон Антипов.

«Территорию я предоставил бесплатно. Никакой коммерции тут нет, - отметил он. - Ситуация сейчас очень сложная, особенно для медиков, поэтому хочется как-то их поддержать».

На площадке поместится около 100 автомобилей. Их расстановкой займутся волонтеры. Расставят их «ёлочкой», чтобы всем было видно сцену с экраном. Билеты на концерт можно приобрести уже сейчас онлайн в системе «Орбилет».