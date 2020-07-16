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Экономика / Сельское хозяйство

Более 11 млн рублей получат три фермерских хозяйства Псковской области

16 июля 2020 года, 19:19

Более 11 млн рублей получат три фермерских хозяйства Псковской области. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в регионе подвели итоги конкурса «Агростартап». Он проходил в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего на конкурс было подано 25 заявок, а к участию в конкурсе допущено 16 претендентов.

Победителям стали фермерские хозяйства из Дедовичского, Невельского и Печорского районов. На реализацию их проектов будет направлено более 11 млн рулей. Господдержка составляет не более 90% от суммы реализации бизнес-плана.

В прошлом году в конкурсе победили хозяйства из Новосокольнического, Дедовичского, Новоржевского и Великолукского районов.

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