Анастасия Повторейко станет главврачом новой инфекционной больницы в Пскове

Заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр) Анастасия Повторейко станет главврачом новой инфекционной больницы. О ее назначении на должность должны объявить в ближайшее время. В нескольких словах она рассказала о планах на ближайшее будущее, пишет Псковское агентство информации.

Среди них – формирование команды. По ее словам, процесс это не быстрый, но время для этого еще есть.

«Настрой боевой. Фактически я с передовой отправляюсь на передовую», - отметила она.

С ее уходом из городской больницы открывается сразу две вакансии: заведующего отделением пульмонологии и заместителя главврача горбольницы по медицинской части.

Напомним, что в Пскове ведется строительство новой инфекционной больницы. Работы идут даже ночью, рабочие работают в три смены. Открыть ее планируют в сентябре.