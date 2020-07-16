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Транспорт / Инфраструктура

Максимально сохранить липы при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках поручил губернатор

16 июля 2020 года, 18:08

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил максимально сохранить липовую аллею, а срубленные деревья компенсировать при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках. Об этом он заявил на совещании по ремонту проспекта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Максимально сохранить липы при реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках поручил губернатор

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что информация о вырубке лип вдоль проспекта Ленина вызвала большой общественный резонанс, поступали обращения от жителей. Он поручил руководству Великих Лук проконтролировать вопрос сохранения зелёных насаждений. «Если невозможно посадить деревья вдоль дороги, то можно предусмотреть дополнительное озеленение в ближайших дворах. Важно, чтобы сохранился микроклимат этой части города», — сказал губернатор и предложил подключить к озеленению ТОСы.

Глава региона обратил внимание, что проект реконструкции улицы ещё не утверждён, сейчас идёт разработка проектно-сметной документации.

Глава города Николай Козловский рассказал, что нужно заменить дорожное полотно и коммуникации, находящиеся под проезжей частью. По его словам, инженерные сети исчерпали свой срок службы. Глава города пояснил, что часть липовой аллеи придётся снести для расширения проспекта, которое необходимо для того, чтобы правильно расположить все коммуникации, создать благоприятные условия для их функционирования и обслуживания. Он подчеркнул, что после корректировки проекта уже более чем в два раза сокращено количество деревьев, которые попадали под снос.

Член общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления Наталья Мельникова сообщила, что сейчас идёт разъяснительная работа с населением по вопросу корректировки проекта реконструкции проспекта Ленина и планам по озеленению.

Михаил Ведерников подчеркнул, что реконструкция проспекта Ленина станет частью проекта по возвращению на городские маршруты общественного транспорта большой вместимости, поскольку для этого нужны дороги, отвечающие современным требованиям, а также просторные остановочные карманы.

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